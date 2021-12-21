"Дуже схожі": Сергій Бабкін розчулив рідкісним фото з батьком

21 грудня 2021 , 20:57
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Джерело:

інстаграм Сергія Бабкіна

Днями в родині Сергія Бабкіна було свято. Батько артиста святкував день народження. Зірковий син привітав його публічно й опублікував рідкісне фото, на якому вони схожі як дві краплі води.

43-річний співак та актор Сергій Бабкін не приховує свою сім'ю від публіки. Дружина Сніжана підтримує його на всіх світських заходах, а всі троє дітей часто з'являються в інстаграм-профілі. Тоді як батька артист показав чи не вперше.

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З татом Сергій Бабкін сфотографувався у день його народження. Вони позували в домашній атмосфері – чоловік у фіолетовому джемпері, а його знаменитий син у чорній сорочці та з ялинкою в руках. 

Мій Миколай. Мій татку! З днем народження тебе, дорогий,
– підписав Сергій Бабкін. 

Сергій Бабкін з батьком / Фото з інстаграму артиста

Реакція мережі на фото Сергія Бабкіна з батьком 

Мережу розчулило рідкісне фото Сергія з батьком. Хоч той не розсекретив вік іменинника, користувачі інстаграму засипали його компліментами за молодий вигляд. Ба більше, десятки фанів зауважили вражаючу схожість Сергія Бабкіна з татом:

  • "З днем народження тата, добре виглядає. І ви дуже схожі";
  • "Дуже схожі Ви з батьком";
  • "Ви дуже схожі";
  • "Ви дуже схожі. Здоров'я вашому батьку";
  • "Копія батька". 
Нагадаємо, ще два місяці тому сам Сергій Бабкін порівнював себе з зіркою вірусного серіалу "Гра в кальмара". Він схожий на актора Лі Чон Че, котрий зіграв головну роль.
Автор: Марина Джура