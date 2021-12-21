"Дуже схожі": Сергій Бабкін розчулив рідкісним фото з батьком

Днями в родині Сергія Бабкіна було свято. Батько артиста святкував день народження. Зірковий син привітав його публічно й опублікував рідкісне фото, на якому вони схожі як дві краплі води.

43-річний співак та актор Сергій Бабкін не приховує свою сім'ю від публіки. Дружина Сніжана підтримує його на всіх світських заходах, а всі троє дітей часто з'являються в інстаграм-профілі. Тоді як батька артист показав чи не вперше.

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З татом Сергій Бабкін сфотографувався у день його народження. Вони позували в домашній атмосфері – чоловік у фіолетовому джемпері, а його знаменитий син у чорній сорочці та з ялинкою в руках.

Мій Миколай. Мій татку! З днем народження тебе, дорогий,

– підписав Сергій Бабкін.

Сергій Бабкін з батьком / Фото з інстаграму артиста

Реакція мережі на фото Сергія Бабкіна з батьком

Мережу розчулило рідкісне фото Сергія з батьком. Хоч той не розсекретив вік іменинника, користувачі інстаграму засипали його компліментами за молодий вигляд. Ба більше, десятки фанів зауважили вражаючу схожість Сергія Бабкіна з татом:

"З днем народження тата, добре виглядає. І ви дуже схожі";

"Дуже схожі Ви з батьком";

"Ви дуже схожі";

"Ви дуже схожі. Здоров'я вашому батьку";

"Копія батька".