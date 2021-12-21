"Дуже схожі": Сергій Бабкін розчулив рідкісним фото з батьком
Джерело:інстаграм Сергія Бабкіна
Днями в родині Сергія Бабкіна було свято. Батько артиста святкував день народження. Зірковий син привітав його публічно й опублікував рідкісне фото, на якому вони схожі як дві краплі води.
43-річний співак та актор Сергій Бабкін не приховує свою сім'ю від публіки. Дружина Сніжана підтримує його на всіх світських заходах, а всі троє дітей часто з'являються в інстаграм-профілі. Тоді як батька артист показав чи не вперше.
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З татом Сергій Бабкін сфотографувався у день його народження. Вони позували в домашній атмосфері – чоловік у фіолетовому джемпері, а його знаменитий син у чорній сорочці та з ялинкою в руках.
Мій Миколай. Мій татку! З днем народження тебе, дорогий,
– підписав Сергій Бабкін.
Сергій Бабкін з батьком / Фото з інстаграму артиста
Реакція мережі на фото Сергія Бабкіна з батьком
Мережу розчулило рідкісне фото Сергія з батьком. Хоч той не розсекретив вік іменинника, користувачі інстаграму засипали його компліментами за молодий вигляд. Ба більше, десятки фанів зауважили вражаючу схожість Сергія Бабкіна з татом:
- "З днем народження тата, добре виглядає. І ви дуже схожі";
- "Дуже схожі Ви з батьком";
- "Ви дуже схожі";
- "Ви дуже схожі. Здоров'я вашому батьку";
- "Копія батька".