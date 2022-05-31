Дуже хочу, щоб діти повернулися до школи, – Олена Зеленська пожартувала про дистанційку сина

У президентського подружжя двоє дітей – 17-річна донька Олександра, яка цьогоріч закінчує школу, і третьокласник Кирило. І як перша леді, і як мама Олена Зеленська мріє, щоб 1 вересня діти повернулися за парти, адже дистанційка сина обходить і її.

Якщо донька Володимира та Олени Зеленських у вересні вже буде студенткою одного з українських вишів, то син тільки перейде в 4 клас. Сам Кирило дуже хоче навчатися в школі офлайн і нарешті розвіртуалитися з однокласниками. В ефірі телемарафону перша леді розповіла, що теж мріє збутися дистанційки.

Читайте також Вступатиме в Україні та складатиме мультимедійний тест, – Зеленська про доньку

Чому Зеленська проти дистанційки в школах

Як і всі діти зараз, він навчається вдома, і я долучена до цього процесу. Я дуже хочу, щоб наші діти повернулися 1 вересня до школи… Він авжеж хоче до дітей, хоче спілкуватися, а наразі це не дуже можливо,

– розповіла Олена Зеленська.

Володимир Зеленський з дружиною і дітьми / Фото з інстаграму президента

Однак невідомо, скільки шкіл в Україні зможе запрацювати у вересні, адже зараз 1 600 навчальних закладів повністю або частково зруйновані.

"Усе літо ми будемо працювати над тим, щоб відновити будівлі, щоб діти спокійно пішли до школи в тих регіонах, де це буде можливо зробити через безпеку. Будемо сподіватися, що все ж таки літо дасть нам змогу побачити нові можливості для всіх дітей", – висловилася дружина президента.

Чи запрацюють дитячі табори

Разом з тим Олена Зеленська обмірковує, куди відправити 9-річного сина на канікули. Безумовно, в не всі табори в Україні зможуть відкритися, але над цим питанням працюють представники військових адміністрацій, депутати, місцева влада.

Частина таборів зараз зайнята переселенцями з інших регіонів, але більша частина вільна, і багато з цих таборів можна буде використовувати, якщо військова адміністрація надасть дозвіл на роботу. Тобто якась частина дітей отримає свій відпочинок,

– пообіцяла Олена Зеленська.

Ба більше, зараз вона просить колег, перших леді інших країн світу, аби ті прийняти українських дітей до себе на літній відпочинок. Зокрема Зеленська намагається домовитися з Бріжит Макрон – дружиною президента Франції.

"Це можуть бути й об'єднані табори з місцевими дітьми, і мовні табори, де наші діти будуть і відпочивати, і вивчати мови інших країн", – анонсувала перша леді України.