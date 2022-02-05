"Дуже атмосферно": донька Олі Полякової позувала у сміливому образі
Джерело:інстаграм Маші Полякової
Донька Олі Полякової Маша продовжує ділитися з фанами провокативними фото. Днями вона опублікувала кадри зі сміливої зйомки.
Донька української співачки Олі Полякової активно веде особистий блог в інстаграмі. Днями вона поділилась з шанувальниками новими знімками.
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Образ Маші Полякової
Дівчина позувала перед камерою у сміливому аутфіті. Вона постала у чорній мініспідниці, білій широкій сорочці та темному жакеті оверсайз.
Родзинкою аутфіту Маші Полякової стала чорна краватка з принтом. Також донька артистки доповнила образ сережками-підвісками та браслетами на руках.
Маша заплела волосся у два колоски, а на обличчі зробила ефектний макіяж. Вона підкреслила очі масивними чорними стрілками, а губи нафарбувала темно-червоною помадою.
Маша Полякова / Фото з інстаграму Маші Полякової
Маша Полякова / Фото з інстаграму Маші Полякової
Донька Олі Полякової вже має понад 170 тисяч шанувальників. Вони активно коментують нові знімки Маші:
- "Вогонь";
- "Все дуже атмосферно";
- "Нереально красива";
- "Всі фотки класні";
- "Красуня";
- "Цікава така";
- "Дуже красива".