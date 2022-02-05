Дочь украинской певицы Оли Поляковой активно ведет личный блог в инстаграме. На днях она поделилась с поклонниками новыми снимками.

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Образ Маши Поляковой

Девушка позировала перед камерой в смелом аутфите. Она предстала в черной мини-юбке, белой широкой рубашке и темном жакете оверсайз.

Изюминкой аутфита Маши Поляковой стал черный галстук с принтом. Также дочь артистки дополнила образ серьгами-подвесками и браслетами на руках.

Маша заплела волосы в два колоска, а на лице сделала эффектный макияж. Она подчеркнула глаза массивными черными стрелками, а губы накрасила темно-красной помадой.



Маша Полякова / Фото из инстаграма Маши Поляковой



Маша Полякова / Фото из инстаграма Маши Поляковой

У дочери Оли Поляковой уже более 170 тысяч поклонников. Они активно комментируют новые снимки Маши: