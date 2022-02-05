Донька української співачки Олі Полякової активно веде особистий блог в інстаграмі. Днями вона поділилась з шанувальниками новими знімками.

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Образ Маші Полякової

Дівчина позувала перед камерою у сміливому аутфіті. Вона постала у чорній мініспідниці, білій широкій сорочці та темному жакеті оверсайз.

Родзинкою аутфіту Маші Полякової стала чорна краватка з принтом. Також донька артистки доповнила образ сережками-підвісками та браслетами на руках.

Маша заплела волосся у два колоски, а на обличчі зробила ефектний макіяж. Вона підкреслила очі масивними чорними стрілками, а губи нафарбувала темно-червоною помадою.



Маша Полякова / Фото з інстаграму Маші Полякової



Маша Полякова / Фото з інстаграму Маші Полякової

Донька Олі Полякової вже має понад 170 тисяч шанувальників. Вони активно коментують нові знімки Маші: