24 Канал собрал главные новости, которые произошли в музыке в мае 2023 года. Среди них – интересные звездные дуэты, главные новости из Евровидения и несколько громких скандалов.

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Что нового вышло у артистов

Джамала представила по-настоящему богатый и подлинный альбом Qırım, в котором собрала 14 композиций. В песнях ожило крымскотатарское фольклорное наследие. Певица собирала мелодии от Керчи до Ялты.

Джамала – Qırım: слушайте онлайн

Святослав Вакарчук неожиданно спел в дуэте из KOLA. "Океан Эльзы" и KOLA рассказали о чувствах, которые испытывают люди в момент долгожданной встречи. Песня "Коли ми двоє" посвящена всем, кто любит и ждет.

"Океан Эльзы" и KOLA – "Коли ми двоє": смотрите видео онлайн

Jerry Heil и Kalush вторично спели вместе в лирической песне "Стіни". Этот трек назвали "мантрой нашей победы уже этим летом". История ведется от имени молодого парня – это образ украинского народа.

Jerry Heil и Kalush – "Стіни": смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров решил в очередной раз удивить поклонников звездой, которую пригласил на дуэт в проекте "Твої вірші, мої ноти". На этот раз с ним спела Маша Ефросинина. Но на самом деле пение ведущей не присутствует – она лишь речитативно исполняет стихотворение Михаила Семенко.

Артём Пивоваров и Маша Ефросинина – "Люблю": смотрите видео онлайн

Дуа Липа представила качественную новую поп-песню и клип Dance the Night. Эта композиция станет саундтреком к фильму "Барби".

Дуа Липа – Dance the Night: смотрите видео онлайн

Украинская исполнительница STASYA уже успела впасть в сердца многих уникальным музыкальным стилем и экспериментами. Певица выпустила свой новый трек "Сыночку", который называет настоящим криком души украинцев.

STASYA – "Сыночку": смотрите видео онлайн

Новости музыки в мае

Дочь легендарного Назария Яремчука ушла со сцены в 2018 году и прекратила вокальную карьеру из-за страха выступлений. Возвращение Марии Яремчук в музыкальную индустрию произошло постепенно – сначала она выступила на Евровидении с песней отца. Впоследствии анонсировала, а 26 мая и выпустила первую песню за 5 лет – это трек "Щит и меч".

Мария Яремчук – "Щит и меч": слушайте онлайн

Американская рок-группа Imagine Dragons в очередной раз подтвердил поддержку Украины. Они опубликовали клип на песню Crushed и показали там не гламурную жизнь, а кадры из войны в Украине. Главным героем клипа стал мальчик Саша из Николаева, а среди локаций – разрушенная школа и изуродованный дом мальчика.

Imagine Dragons – Crushed: смотрите видео онлайн

24 мая стало известно о большой потере – умерла звезда мировой эстрады Тина Тернер, ей было 83 года. Она ушла из жизни в своем доме близ Цюриха. Вклад королевы рок-н-ролла в мировую музыку – масштабный и бесценный.



Тина Тернер / Фото AP

Как прошло Евровидение-2023

Наиболее громким музыкальным событием месяца стал песенный конкурс Евровидения-2023. 9 и 11 мая состоялся первый и второй полуфинал, а 13 мая прогремел грандиозный финал. Победительницей конкурса стала представительница Швеции – Лорин.

Лорин – Tattoo: смотрите выступление по Евровидению-2023

Представители Украины TVORCHI заняли 6-е место.



Результаты финала / Скриншот по видео

"Украинская вечеринка" в Ливерпуле проходила с вовлеченностью наших артистов, звезд конкурса в прошлых годах и новой звезде – Юлии Саниной. Многие истории, номера, затрагивали тему полномасштабной войны. В частности, номер Alyosha с британской певицей Ребеккой Фергюсон о беженцах и разлуке взбудоражил до муравьев. Ощутима была поддержка других участников конкурса – Паша Парфени из Молдовы крикнул благодарность Украине за мир прямо на сцене в финале. В общем, каждый фанат Евровидения точно пополнил свой плейлист несколькими новыми песнями.

Скандалы Евровидения-2023

Ожидаемо, что наиболее обсуждаемыми скандалами луны стали те, что связаны с Евровидением. Дольше всего в сети шли споры о конкурсной песне Лорин - Tattoo Украинцы и другие еврофаны заметили ее сходство с другими треками. В частности, подобные мотивы были обнаружены в треке Мики Ньютон. Впрочем, дальше бурных обсуждений в сети обвинения не зашли.

Неприятные ситуации случились с позициями некоторых участников. Так стало известно, что Лорин не захотела подписывать флаг Украины, который впоследствии TVORCHI разыгрывали для благотворительного сбора средств. Хотя она тепло отзывалась об украинцах накануне.

Представительницы Польши Бланке пришлось оправдываться из-за брата, обвиняемого в поддержке России.

Я всегда и навсегда всем сердцем с украинским народом. Я поддерживала вас с самого начала. Я, как и вся моя семья, живу солидарно со страданиями украинского народа, страдающего зверскими атаками. Мы никогда не поддерживали и не поддерживаем агрессию против Украины,

– заявила артистка.

Новый интересный артист

OTOY (Вячеслав Дрофа) – украинский рэпер, автор песен и музыкант. Впервые стал известен после фита из Alyona Alyona и Kalush в песне Стержень. Дебютом рэп-исполнителя считается его первый релиз – EP CVIT и клип Street Fighter. OTOY стал популярен и среди широкой публики: он выступил на Евровидении вместе с Марией Яремчук и Златой Дзюнькой. В исполнении артиста прозвучали строчки из стихотворения Тараса Шевченко Садок вишневый у дома. В конце мая OTOY представил альбом "Недовготривалі відносини" – предлагаем послушать.

OTOY – ЕНЕМІ: смотрите видео онлайн