Дует переможців Євробачення: з ким Джамала планує записати пісню

Переможниця Євробачення-2016 Джамала планує записати колаборацію з цьогорічними переможцями – гуртом Måneskin.

У репертуарі артистки є чимало колаборацій з українськими та світовими зірками. Джамала зізналася, що вже втомилася від дуетних пісень.

Дивіться також Джамала заспівала про нерозділене кохання в новому синглі "Потайки"