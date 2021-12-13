Дует переможців Євробачення: з ким Джамала планує записати пісню
Джерело:ютуб-канал Маші Виноградової
Переможниця Євробачення-2016 Джамала планує записати колаборацію з цьогорічними переможцями – гуртом Måneskin.
У репертуарі артистки є чимало колаборацій з українськими та світовими зірками. Джамала зізналася, що вже втомилася від дуетних пісень.
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Джамала про нову колаборацію
Виконавиця зазначила, що колаборації – це поєднання не лише артистів, а і їхніх менеджментів, що часто дуже втомлює. Однак ще одну дуетну пісню Джамала залюбки записала б. І навіть знає з ким саме.
Одного дня я зрозуміла, що в мене досі немає спільного треку з якимось переможцем Євробачення. Я б зробила колаборацію з Måneskin. Сподіваюсь, що найближчим часом я це реалізую,
– наголосила Джамала.
Джамала про колаборації: дивіться відео онлайн
Зазначимо, після Євробачення-2021 гурт Go_A також заявляв про можливу співпрацю з італійським колективом. Однак нещодавно солістка Катерина Павленко заявила, що дуету не буде через юридичні труднощі.