"Холостяк" чи "Холостячка": на який з проєктів пішла б Христина Горняк

Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк, яку підозрюють у розлученні з чоловіком, поміркувала над участю у телепроєктах. На питання, у чому б вона радше взяла участь – у "Холостяку" чи "Холостячці" – та відповіла, що ймовірніше в першому.

Чутки про розлучення відомої медійної пари – Володимира Остапчука та Христини Горняк – точаться вже не перший місяць, проте жодна зі сторін їх не коментує. Наразі вони живуть окремо, а Христина продовжує будувати свою кар'єру та життя.

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У запитаннях в інстаграмі фанати поцікавились у ймовірної одиначки Христини, чи та пішла б на телебачення шукати своє кохання. Вона відповіла, що ні, але якщо обирати між двома шоу, то їй ближчий "Холостяк", хоча вона й не любить конкуренції.

Цікаво, що ви пишете мені про різні шоу, але "Холостячка" і "Холостяк" – трішки не мої варіанти. Проте якби я обирала з двох шоу, то мені більше імпонує "Холостяк", тільки конкуренція мені не до душі. Бо я в себе найнайкраща, а тут стільки дівчат… Я б не витримала,

– жартівливо прокоментувала Христина.



Христина Горняк про шоу "Холостяк" / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

Також жінку запитали, чи з її танцювальним хистом не хотілось би взяти участь у шоу "Танці з зірками", проте та відповіла, що нехай це і захоплююче, але вона б не витримала навантажень, оскільки "це неймовірна праця".



Христина Горняк про шоу "Танці з зірками" / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

Нагадаємо, що телеграм-канали почали поширювати новину про те, що Христина та Володимир офіційно розлучилися і кілька тижнів тому навіть отримали документи про розірвання шлюбу. У відповідь на ці чутки блогерка повідомила, що за паспортом вона все ще Остапчук.