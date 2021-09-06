Дружині Володимира Остапчука зробили операцію: як вона почувається

Дружина Володимира Остапчука перенесла операцію. За словами Христини Горняк, вона була запланованою. Зараз блогерка відходить від наркозу й готується повернутися додому.

Обраниця Остапчука активно веде особистий блог в інстаграмі, однак не стала наперед ділитися про заплановану операцію. Вранці Христина Горняк заявила, що попереду в неї важкий і складний день. Однак фани й припустити не могли, що на блогерку чекає госпіталізація.

Читайте також Монатік зробив сюрприз прихильниці, яка поборола рак: зворушливе відео з лікарні

Дружина шоумена наразі не розкрила причину й деталі хірургічного втручання, але розповіла, що все пройшло добре.

Усе минуло добре. Дякую Богу та моїм найкращим лікарям. Це моя перша операція в житті. Звичайно, хвилювання були, але я так вдячна небесам,

– поділилась Христина Горняк.

Після операції дружина Володимира Остапчука залишилась в лікарні на кілька годин. Під наглядом лікарів вона була через високий тиск. Як тільки стан Христини стабілізується, її відпустять додому.

Христині Горняк зробили операцію / Відео з інстаграму дружина Остапчука