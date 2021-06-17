Дружини футболістів підтримали збірну України: зворушлива фотодобірка

Збірна України 17 травня виграла матч проти Північної Македонії. Перед грою футболісти заручалися підтримкою коханих та дітей. Дружини Андрія Шевченка, Сергія Кривцова, Тараса Степаненка, Андрія П'ятова та інших показали чарівні фото.

17 червня у Бухаресті відбулася визначна гра України проти Північної Македонії. Матч пройшов непросто та з напруженою атмосферою в другому таймі. Однак збірна України змогла здобути перемогу з рахунком 2:1.

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Перед грою чимало дружин та дівчат українських футболістів опублікували зворушливі світлини з підтримкою коханих та всієї збірної. Showbiz 24 пропонує переглянути яскраву фотодобірку.

Кохані футболістів підтримують збірну

Дружина Андрія Шевченка

Дружина головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка модель Крістен Пазік оприлюднила фото з чотирма синами на тлі прапора. Всі хлопці та сама Крістен одягнені у форму збірної. Дружина Шевченка також нафарбувала прапор України на щоках.



Дружина Шевченка з синами / Фото з інстаграму тренера

Дружина Андрія П'ятова

Юлія П'ятова, дружина воротаря збірної України, також поділилась миловидним знімком. Вона показала 4 дітей від футболіста разом з їхніми друзями у жовто-синій формі.

Дружина Сергія Кривцова

Юлія Кривцова показала чарівне фото сина та доньок у формі, які тримають футболку захисника збірної. Світлина підкорила мережу.

Дружина Артема Бєсєдіна

Дружина нападника Радмила Карафєтова привітала збірну України з перемогою. Вона пильно спостерігала за матчем.



Дружина Артема з сином / Фото з інстаграм-сторіз

Дружина Тараса Степаненка

Маргарита Степаненко також привітала Україну з перемогою. На фото вона була одягнена у футболку від форми та блакитні шорти.

Дружина Андрія Ярмоленка

Інна Ярмоленко опублікувала фото чоловіка, який став найкращим гравцем матчу Україна – Північна Македонія. "Моя зірка, завжди в тебе вірю", – написала вона.

Дружина Руслана Маліновського

Роксана також дивилась матч разом з донькою.



Дружина та донька Маліновського підтримують батька / Фото з інстаграм-сторіз

Дружина Євгена Макаренка

Тетяна підтримувала чоловіка та дивилась матч разом із сином. Хлопчик вболівав за збірну: "Україна, вперед!".



Син Євгена Макаренка підтримує батька / Фото з інстаграм-сторіз