Дружина Кошового згадала, як провела 38 днів у підвалі на початку війни: щемливе відео

Дружина гумориста Євгена Кошового згадала перші дні повномасштабного вторгнення. Вона показала, як з сім'єю провела 38 діб в укритті.

Українці згадують перші дні повномасштабного вторгнення у його роковини. Дружина Євгена Кошового також поділилась думками та спогадами.

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Ксенія Кошова про роковини вторгнення

Ксенія Кошова опублікувала відео, в якому показала перші дні після 24 лютого минулого року. Це читання книжок під світлом ліхтариків, ночі в автомобілі та укритті, волонтерство та сім'я.

Відлік нового року в мене тепер починається з 24-го лютого. З цього числа ці рашисти-варвари перевернули життя на нашій мирній землі. У це неможливо було повірити, але це сталось і земля здригнулась від бомб.

"Всім зрозуміло, що ця "нація" русні не може нести нічого окрім смерті і руйнувань. Цього ми ніколи не пробачимо. Вони зробили все, щоб їх ненавидіти. Не дивлячись на страх, ночуючи у підвалі 38 діб, разом із сусідами допомагаючи всім, хто того потребував, ми залишилися в Києві".

Ксенія Кошова згадала перші дні вторгнення: відео

Ксенія Кошова додала, що вважає правильним рішенням залишитися вдома попри те, що тоді багато хто покинув столицю. Для неї рік повномасштабної війни показав те, що чужі люди інколи ближчі за рідних.

"Людяність завжди перемагає. Коли ми разом – ми не зламані і незламні. Так було і буде завжди. Віримо і наближаємо нашу Перемогу! Слава ЗСУ!!! Слава Україні! P.S.Готую валізи в Ялту".