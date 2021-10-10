Дружина Володимира Остапчука святкує день народження: як її привітав чоловік

Дружині Володимира Остапчука, Христині Горняк, виповнилося 35 років. Цілий день вона отримує особливі привітання від рідних та друзів. Сам шоумен опублікував кумедне відео та присвятив особливі слова коханій.

Відомій нотаріусині та дружині шоумена Володимира Остапчука виповнилося 35 років 10 жовтня. Ще вночі вона почала отримувати привітання та побажання.

До слова Андрій Данилко відсвяткував день народження в компанії зіркових колег

День народження Христини Горняк

У день народження Володимир Остапчук разом з дружиною відправився до батьків коханої. Опівночі Христину розбудили. Коли вона лежала в ліжку, батьки та шоумен презентували їй невелике тістечко зі святковою свічкою, великий букет квітів та кульки.

Вночі було кумедно та весело. Я лягала спати та навіть не підозрювала нічого,

– поділилась враженнями Горняк.

"Вчора вдень Вова сказав, що їде на зустрічі, а насправді з'їздив за квітами, кульками й все відвіз до мами. А потім повернувся до міста, щоб вночі все це мені подарувати", – розповіла іменинниця.

Зранку на зіркову дружину знову чекав сюрприз. Цього разу – у вигляді ромського ансамблю, що буквально приголомшив жінку.

Ранок розпочався також з подарунків і шампанського. Мама Христини подарувала їй оригінальну каблучку з білого золота від ювелірки Валерії Гуземи.

Володимир Остапчук та Христина Горняк продовжують святкувати день народження.

Як Христина Горняк проводить день народження / Фото з інстаграм-сторіз

Як Остапчук привітав дружину

У своєму інстаграмі телеведучий опублікував кумедне й водночас миле відео, складене з різноманітних маленьких роликів з Христиною Горняк. У підписі він знову привітав дружину зі святом.

Дотепер не розумію, як в такій маленькій і тендітній дівчині може бути стільки сили, любові, турботи й життя. Я тебе шалено кохаю і щасливий, що ти моя. З твоїм днем,

– написав Володимир Остапчук.

Текст публікації Володимира Остапчука

Любимка.

Дотепер не розумію, як в такій маленькій і тендітній дівчині може бути стільки сили, любові, турботи й життя.

Я тебе шалено кохаю і щасливий, що ти моя.

З твоїм днем.

Відеопідтвердження додаю.