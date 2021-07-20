Дружина Володимира Остапчука приголомшила атмосферним фото з Туреччини

Дружина популярного українського ведучого Володимира Остапчука – Христина Горняк відпочиває в Туреччині. Там дівчина взяла участь у фотосесії над морем.

Христина Горняк полетіла в Туреччину разом зі Славою Камінською та ще декількома подругами. Там жінки не лише вивчали місцеві красоти, а й влаштували надзвичайно атмосферну фотосесію.

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Ефектне фото Христини Горняк

Дружина популярного телеведучого наважилася на екстремальну зйомку. Вона позувала, сидячи на гойдалці на тлі неймовірно красивого моря. Фотографію робили під час заходу сонця, що додало ще більше чарівності та ніжності.

Христина позувала спиною до камери. Вона одягнула розкішну білу сукню з довгим шлейфом, який майорів в повітрі. Волосся Горняк вклала рівно, воно спадало на плечі.

Натяки не потрібні й не приносять користі звуки…

Коли одна душа прийшла до іншої душі!

І полетимо на білих крилах туди, де осінь на зорі.

У своїх променях під зоряним пилом

Спалила весь світ в одному вогнищі!

І полетимо, гублячи тіні, кудись у далечінь, за хмари!

– написала Христина під фото.



Христина Горняк на фотосесії в Туреччині / Фото з інстаграму Христини Горняк

Зазначимо, схоже фото в інстаграмі опублікувала Слава Камінська. Співачка також позувала у фотосесії, яка зачарувала її прихильників.