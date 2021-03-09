Дружина популярного українського шоумена та ведучого Володимира Остапчука – Христина Горняк підкорила прихильників новим фото з чоловіком. Сонячного весняного дня подружжя влаштувало романтичну прогулянку.

Зіркове подружжя вирішило у весняний день прогулятися на свіжому повітрі. Пара не втратила нагоди сфотографуватися та закарбувати щасливі миті в пам'яті.

Дивіться також Дружина Володимира Остапчука похизувалась сідницями у відвертій сукні

Нове фото Остапчука і Горняк

Закохані позували на тлі вулиці. Володимир та Христина постали перед камерою у сімейних образах.

Горняк позувала у світлих джинсах, блакитному светрі oversize та бежевій безрукавці. Таке вбрання вона поєднала з кросівками. Повсякденний образ Христини доповнювала сумочка, сонцезахисні окуляри та сережки. Волосся вона зібрала ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Володимир ніжно обіймав кохану. Він позував поруч із нею в бежевих штанах, білій футболці, джинсовій сорочці та чорній безрукавці. Також на чоловікові бачимо стильні кросівки білого кольору.

Ще один сонячний та щасливий день у нашу скарбничку моментів!

– написала Горняк в публікації.

У коментарях підписники Христини записали подружжя компліментами.