Дружина Володимира Остапчука показала фото з романтичної прогулянки з коханим
Дружина популярного українського шоумена та ведучого Володимира Остапчука – Христина Горняк підкорила прихильників новим фото з чоловіком. Сонячного весняного дня подружжя влаштувало романтичну прогулянку.
Джерело:інстаграм Христини Горняк
Зіркове подружжя вирішило у весняний день прогулятися на свіжому повітрі. Пара не втратила нагоди сфотографуватися та закарбувати щасливі миті в пам'яті.
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Нове фото Остапчука і Горняк
Закохані позували на тлі вулиці. Володимир та Христина постали перед камерою у сімейних образах.
Горняк позувала у світлих джинсах, блакитному светрі oversize та бежевій безрукавці. Таке вбрання вона поєднала з кросівками. Повсякденний образ Христини доповнювала сумочка, сонцезахисні окуляри та сережки. Волосся вона зібрала ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж.
Володимир ніжно обіймав кохану. Він позував поруч із нею в бежевих штанах, білій футболці, джинсовій сорочці та чорній безрукавці. Також на чоловікові бачимо стильні кросівки білого кольору.
Ще один сонячний та щасливий день у нашу скарбничку моментів!
– написала Горняк в публікації.
У коментарях підписники Христини записали подружжя компліментами.
- Гарні!
- Найкращі!
- Ви супер!
- Красиві, стильні, щасливі!
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