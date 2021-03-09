Жена популярного украинского шоумена и ведущего Владимира Остапчука – Кристина Горняк покорила поклонников новым фото с мужем. Солнечным весенним днем супруги устроили романтическую прогулку.

Звездные супруги решили в весенний день прогуляться на свежем воздухе. Пара не упустила случая сфотографироваться и запечатлеть счастливые мгновения в памяти.

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Новое фото Остапчука и Горняк

Влюбленные позировали на фоне улицы. Владимир и Кристина предстали перед камерой в семейных образах.

Горняк позировала в светлых джинсах, голубом свитере и бежевой безрукавке. Такой наряд она соединила с кроссовками. Повседневный образ Кристины дополняла сумочка, солнцезащитные очки и серьги. Волосы она собрала сзади, а на лице сделала легкий макияж.

Владимир нежно обнимал любимую. Он позировал рядом с ней в бежевых брюках, белой футболке, джинсовой рубашке и черной безрукавке. Также на мужчине видим стильные кроссовки белого цвета.

Еще один солнечный и счастливый день в нашу копилку моментов!

– написала Горняк в публикации.

В комментариях подписчики Кристины записали супругов комплиментами.