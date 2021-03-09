Жена Владимира Остапчука показала фото с романтической прогулки с любимым
Жена популярного украинского шоумена и ведущего Владимира Остапчука – Кристина Горняк покорила поклонников новым фото с мужем. Солнечным весенним днем супруги устроили романтическую прогулку.
Источник:инстаграм Кристины Горняк
Звездные супруги решили в весенний день прогуляться на свежем воздухе. Пара не упустила случая сфотографироваться и запечатлеть счастливые мгновения в памяти.
Смотрите также Жена Владимира Остапчука похвасталась ягодицами в откровенном платье
Новое фото Остапчука и Горняк
Влюбленные позировали на фоне улицы. Владимир и Кристина предстали перед камерой в семейных образах.
Горняк позировала в светлых джинсах, голубом свитере и бежевой безрукавке. Такой наряд она соединила с кроссовками. Повседневный образ Кристины дополняла сумочка, солнцезащитные очки и серьги. Волосы она собрала сзади, а на лице сделала легкий макияж.
Владимир нежно обнимал любимую. Он позировал рядом с ней в бежевых брюках, белой футболке, джинсовой рубашке и черной безрукавке. Также на мужчине видим стильные кроссовки белого цвета.
Еще один солнечный и счастливый день в нашу копилку моментов!
– написала Горняк в публикации.
В комментариях подписчики Кристины записали супругов комплиментами.
- Хороши!
- Лучшие!
- Вы супер!
- Красивые, стильные, счастливые!
Поделиться новостью