Були сварки і конфлікти, – дружина Влада Ями пригадала, як ревнувала його до Могилевської

Джерело:"ЖВЛ"
Влад Яма прославився завдяки шоу "Танці з зірками", в якому брав участь з легендарною співачкою Наталією Могилевською. У той час як партнерам приписували бурхливий роман, танцівник вже зустрічався з Ліліаною. Дівчина ревнувала коханого до артистки.
У першому сезоні проєкту "Танці з зірками" Влад Яма став у пару з на сім років старшою і шалено відомою Наталією Могилевською. 2006 року вони були найобговорюванішою парою українського шоу-бізнесу.
Варто знати Влад Яма розповів про паузу в стосунках з дружиною
Глядачі були переконані, що талановитий танцівник підкорив серце норовливої співачки, а журналісти лише підливали масла у вогонь. Проте на той час Яма вже рік таємно зустрічався з Ліліаною, яка згодом стала його дружиною. Тоді дівчині доводилося несолодко, адже на тлі чуток вона ревнувала Влада Яму до Могилевської.
Дружина Влада Ями не приховує, що його участь в "Танцях з зірками" була для них випробуванням. Тоді стосунки пари були сповнені ревнощів та конфліктів.
Складний був період, бо були й поцілунки на паркеті. Вони грали у справжнє кохання, навіть я вірила. У нас були сварки, конфлікти на цю тему,
– розповіла Ліліана.
Влад Яма був відвертий з коханою і щиро зізнавався, що вони з Наталією Могилевською повинні демонструвати почуття, адже інакше глядачі їм не повірять.
"На паркеті, як і в класному театрі, все має бути по-справжньому. У тому й сенс танцювальних постановок. Треба зробити це так, щоб всі глядачі повірили в розказану історію. Ми намагалися зробити це на максимум", – пригадав танцівник.
Нагадаємо, у вересні минулого року Влад Яма відповів на чутки про роман з Могилевською. Він наголосив, що "взаємне притягання" і "флюїди" були між ними тільки на паркеті під час танцю в прямому ефірі, а в реальному житті – ніколи.