У шкіряних лосинах і топі: дружина Влада Ями показала сміливий образ у Маямі – фото

Тиждень тому суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма з дружиною і сином відправився в Маямі. На курорті кохана танцівника Ліліана демонструє сміливі look та хизується ідеальною фігурою.

Джерело: інстаграм Ліліани Ями

На нових фото вона постала в шкіряних лосинах і топі.

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Сміливий образ дружини Влада Яма

Обраниця відомого українського хореографа поділилась, що в січні в Маямі найхолодніше, тому замість фото в купальнику вона публікує світлини в костюмах. Для зйомки на тлі пальм Ліліана Яма обрала шкіряні лосини з високою талією, які підкреслили пружні сідниці, топ без бретелей та кофту з блискавкою в зоні декольте. Look вона довершила масивними кросівками кислотного кольору.

Дружина Влада Ями розпустила довге волосся, яке розкішно розвівалось на вітрі. Вона зробила легкий макіяж, виділивши очі та губи. Для пікантного фото, на якому продемонструвала струнку талію та довгі ніжки, Ліліана одягла великі сонцезахисні окуляри.

"Вже встигла вигуляти новий костюмчик. Одяг, який підкреслює достоїнства", – прокоментувала Лілія Яма свій образ.



Дружина Влада Ями в Маямі / Фото Instagram / @liliya_yama



Дружина Влада Ями в Маямі / Фото Instagram / @liliya_yama



Дружина Влада Ями в Маямі / Фото Instagram / @liliya_yama