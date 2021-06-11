Дружина Віктора Павліка зізналась, що захворіла напередодні пологів

Український співак Віктор Павлік та його молода дружина Катерина Реп'яхова упродовж лічених днів стануть батьками. Та майбутня матуся поділилась, що напередодні пологів захворіла. Зараз її самопочуття покращилося.

Дружина відомого українського артиста Віктора Павліка опублікувала новий допис на особистій сторінці в інстаграмі. Вона розповіла, як зіткнулась з неочікуваною хворобою на передостанньому тижні вагітності.

До слова Дружина Віктора Павліка показала вагітний живіт в обтислій сукні: фото

Дружина Віктора Павліка захворіла

Катерина Реп'яхова зізналась, що захворіла на застуду на 39 тижні вагітності. Вона поділилась, що зовсім не очікувала цього на такому пізньому терміні.

Скажу чесно, до 39 тижня я думала, що ось-ось народжу, і якось розслабилася щодо свого здоров'я. Зараз чітко розумію, де і коли я застудилася,

– написала дружина артиста.

Катерина пояснила, що одного разу одяглась не відповідно до погоди й замерзла. Оскільки організм віддає багато енергії малюкові, імунітет дівчини не впорався із застудою.

Сьогодні рівно 40 тижнів. Я відчуваю себе вже добре. А вам хочу сказати: бережіть себе на будь-якому терміні. Не допускайте моїх помилок. Хоча розумію, що іноді не все залежить тільки від нашої пильності,

– підсумувала майбутня матуся.

Зазначимо, що перша дитина Катерини Реп'яхової та четверта Віктора Павліка зовсім скоро має з'явитися на світ. Згідно з онлайн-калькулятором, малюк повинен народитися 12 червня, та за даними лікарів, пологи відбудуться у день народження самої Катерини – 13 червня.

Майбутні батьки вже готові до появи Михайлика – так вони планують назвати хлопчика. Катерина Реп'яхова показала, як облаштувала кімнату для сина. Стіни та меблі виконані у світлих та ніжних тонах.