Дружина Віктора Павліка заявила про початок власного бізнесу

Дружина Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова продовжує дивувати шанувальників. Днями вона заявила, що відкриває власний бізнес і вже знайшла приміщення в столиці.

Катерина Реп'яхова не лише зіркова дружина та матуся, а й підприємиця. Блогерка активно розвиває особистий блог в інстаграмі, а тепер наважилася на відкриття власного бізнесу.

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Бізнес Катерини Реп'яхової

Блогерка декілька років задумувалася над початком власної справи, однак лише зараз наважилася реалізувати свої плани. Початком реалізації цієї ідеї стали "атаки" ботів на рекламодавців Реп'яхової. Після цього блогерка почала мислити глибше та глобальніше.

Я зрозуміла, що потрібно створювати та укріпляти особистий бренд, який буде важче зруйнувати. Сьогодні розумію, що кожному з нас варто створювати свій особистий бренд,

– поділилася Катерина.

Тепер Катерина вдячна тій людині, яка створила їй неприємності: "Сьогодні мої очі світяться, я в ресурсі, повна натхнення. Адже я створюю свою справу".

Блогерка вже знайшла приміщення для свого офісу. Воно буде в одному з нових бізнес-центрів у Києві. Зараз все перебуває на стадії ремонту. Катерина вже найняла дизайнера, який працюватиме разом із нею.

Катерина Реп'яхова про бізнес / Скриншоти інстаграм-сторіз блогерки