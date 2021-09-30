Дружина Віктора Павліка вперше показала обличчя сина: сімейне фото

Молода дружина Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова вперше показала обличчя їхнього спільного сина. Михайло народився 15 червня, однак зіркова матуся лише зараз наважилася оприлюднити фото, на якому видно первістка.

Катерина вирішила нарешті познайомити багатотисячну аудиторію підписників з сином. Вона організувала фотосесію, на якій зробила зворушливий сімейний портрет.

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Катерина Реп'яхова показала обличчя сина

Блогерка опублікувала неймовірно миловидний сімейний знімок. Катерина щиро усміхалася, тримаючи на руках маленького Михасика, який дивився прямо в камеру. Віктор Павлік обіймав найрідніших і цілував сина в голівку.

Знайомтеся, Михайло Павлік. На кого схожий не питаю,

– написала Катя під фото.



Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік з сином / Фото з інстаграму Реп'яхової

Підписники чекали на цей момент з червня, тому не залишають цю публікацію без уваги. У коментарях вони залишають багато приємних слів на адресу малюка.