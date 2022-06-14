Дружина Віктора Павліка відсвяткувала день народження у Львові: як пройшло свято Катерини

Дружина Віктора Павліка 13 червня відсвяткувала 28-річчя. Це день вона разом з найріднішими провела у Львові. Свято було дуже затишним та сімейним.

Оскільки в країні триває війна, то блогерка не організовувала гучної вечірки, а провела день народження з найріднішими. Однак він все одно був особливим.

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Як Катерина Павлік відсвяткувала день народження

Вранці 13 червня дівчина прокинулася в одному з львівських готелів, що розташований в центрі міста. День почався зі святкового сніданку з коханим, мамою та сином. Під час сніданку Катерині принесли великий букет квітів від найрідніших. На обличчі блогерки засяяла усмішка, адже привітання від сім'ї для неї надзвичайно важливі.

Згодом, щоб додати цьому дню відчуття справжнього свята, дружина Павліка відправилася в салон краси на макіяж і зачіску. Повернувшись в готель, одягнула красивий костюм м'ятного та білого кольорів з принтом у смужку.

Одягнувши святковий образ, Катерина відправилася на прогулянку центром стародавнього Львова. Оскільки день був теплим і сонячним, то вдалося сповна насолодитися атмосферою міста. А от ввечері розпочалася злива, під яку Катерина потрапила разом з подругою. Так і закінчився день народження зіркової дружини.

Зазначимо, блогерку привітав і старший син її чоловіка – Олександр Павлік. Він надіслав їй квіти у готель.

День народження Катерини Павлік / Скриншоти інстаграм-сторіз блогерки

День народження Катерини пройшов у сімейному колі. А 15 червня рік виповнюється її синочкові. Повернувшись з Ізраїлю, дівчина зайнялася організацією свята для первістка. День народження відзначатимуть на Заході України, однак Катерина тоді з Києва контролювала весь процес. Вона розповіла, що сама сервіруватиме стіл, а більше деталей можна буде побачити згодом. Оскільки війна триває, то святкування не буде гучним, однак зіркова матуся прагне, щоб цей день запам'ятався на все життя.

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