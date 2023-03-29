Подав на мене в суд, – дружина Віктора Павліка зі сльозами на очах розповіла про рідного тата

Дружина Віктора Павліка Катерина часто показує в соцмережах свою маму, проте з рідним татом дівчина не спілкується. Реп'яхова під час інтерв'ю не змогла стримати сліз та заявила, що дуже хоче з ним зустрітися. Чому вони вони не спілкуться – читайте нижче.

Чому Катя не спілкується з батьком

В інтерв'ю вона пояснила, що тата зараз немає поруч з сім'єю, він одружений на іншій. Нагадаємо, що Катерина вдвічі молодша за Віктора Павліка, тож її мама спочатку була проти цих стосунків.

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Катерина не приховує, що дуже хотіла б зустрітися з татом. Але, за її словами, він “важка” людина.

Не хочу його образити. Він (її тато – 24 Канал) був забезпеченим, але так склалося в житті, що він все втратив, став банкрутом. Через це він сильно змінився психологічно, всі троє дітей стали для нього "погані",

– розповіла дівчина.

Реп'яхова додала, що в сім'ї було й рукоприкладство, не особисто до неї. "Але все одно всі ми його любимо і готові допомогти", – зі сльозами на очах сказала Катя.

Тато подав в суд на Реп’яхову

Дружина Павліка розповіла, що одного разу зателефонувала його нова дружина і попросила гроші, щоб забрати його з в'язниці. "Я віддала все, що в мене було, до копійки… Він був в тюрмі за якісь борги чи побив когось, щось таке..", – відповіла Катерина.

Після цього чоловік сам вийшов з в'язниці та подав до суду на доньку.

Подав в суд на мене. Хотів забрати квартиру, яку він нам залишив. Потім він передумав… Після цього ми не спілкувалися. Хоча я йому казала: "Тату, давай я тоді куплю якусь хатинку там, де ти живеш, і не треба зі мною судитися", але він сказав ні. А коли я виграла цей суд, то він спитав, що там щодо хатинки,

– розповіла Реп'яхова.

Вона сподівається, що татові соромно за цю ситуацію, але додає, що все йому пробачила. "Мені є що згадати хороше з татом і це мене тримає. Чому він обрав таке спілкування – я не знаю", – пояснила Катя

Дивіться повне інтерв'ю з Катериною Реп’яховою: відео

До слова, нещодавно ​​дружина Віктора Павліка показала незвичну для себе фотосесію, проте її розкритикували через "відвертість". Як Катерина відповіла на хейт – читайте у статті.