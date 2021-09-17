Дружина Віктора Павліка з сином відпочиває в Одесі: відео з набережної
Джерело:інстаграм Катерини Реп'яхової
Молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова з маленьким сином відпочиває в сонячній Одесі. Вона оприлюднила відео, де разом з Михасиком прогулюється набережною.
Катерина Реп'яхова часто подорожує. Хоча син ще дуже крихітний, дівчина не втрачає нагоди побути якомога далі від метушливої столиці й насолодитися спокоєм.
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Катерина Реп'яхова в Одесі
На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать майже 87 тисяч користувачів мережі, оприлюднила ролик, де показала, як з сином гуляла біля моря. Маленький Михасик солодко спав у візочку. А його відома матуся отримувала задоволення від теплого дня.
На прогулянку Катя одягнула світлі джинси та білу футболку з принтом, які поєднала з яскравими кросівками. Коротке волосся вона вклала у легкі локони, які гарно майоріли на вітрі. На обличчі зробила повсякденний макіяж. Довершила повсякденний образ сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, це вже не перша мандрівка Катерини з синочком. Цього літа вони тривалий час відпочивали на свіжому повітрі в Буковелі. А згодом майже місяць релаксували в Трускавці.
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