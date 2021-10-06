Дружина Віктора Павліка розповіла, як пройшов переліт з маленьким сином до Туреччини

Український артист Віктор Павлік разом з дружиною та сином відправився у першу поїздку за кордон. Катерина Реп'яхова розповіла, як малюк пережив політ. За її словами, він все розглядав, а тому не хотів спати.

Дружина українського музиканта Віктора Павліка подорожувала з новонародженим сином лише автомобілем, коли їздила Західною Україною. Досвіду подорожей в літаку з малюком Катерина Реп'яхова не мала, тому трохи хвилювалась.

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Як пройшов перший переліт сина Віктора Павліка

Переліт тривав приблизно 3 години. За цей час, за словами дружини Віктора Павліка, Михайлик майже не спав. Блогерка увесь час намагалась гратися з малюком, а також носила його на руках. Водночас вона додала, що його нічого не турбувало.

Діти до року сплять в літаку – це не про нас. Міша не спав, практично. Не грався, не сидів,

– поділилась Катерина.



Як пройшов перший переліт сина Віктора Павліка / Фото з інстаграм-сторіз



Як пройшов перший переліт сина Віктора Павліка / Фото з інстаграм-сторіз

Катерина Реп'яхова також показала, як виглядали їхні місця в літаку. "Я не знаю, яким дивом, але нам пощастило, що третє місце було вільним", – зауважила дівчина.



Як пройшов перший переліт сина Віктора Павліка / Фото з інстаграм-сторіз

За час перельоту Михайлик не хотів їсти. За словами зіркової дружини, він за всім спостерігав та цікавився. Через таку кількість вражень та емоцій хлопчик був дуже збуджений. Та в останні 20 хвилин, коли літав вже сідав, син Віктора Павліка заснув.



Як пройшов перший переліт сина Віктора Павліка / Фото з інстаграм-сторіз

Схожий досвід нещодавно отримало подружжя Нікіти Добриніна та Даші Квіткової. Разом з 2-місячним сином вони відправилися до Парижу. Пара поділилася, що ця коротка подорож укріпила їхні стосунки.