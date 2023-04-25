Співала 9 років, – дружина Віктора Павліка здивувала архівними кадрами з дитинства

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова розповіла, що у дитинстві займалась вокалом. Вона показала архівні світлини.

Дружина музиканта Віктора Павліка теж співала та займалась вокалом. Про це Катерина Репяхова розповіла в інстаграм-сторіз.

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Дружина Віктора Павліка теж підкорювала сцену

З нагоди дня народження творчої наставниці Катерина Репяхова приїхала у Дніпро. Вона відвідала Палац творчості, де на неї нахлинули спогади. Вона згадала, як співала та танцювала в ансамблі.

Якщо що, я співала дев'ять років. Дев'ять найкращих років мого дитинства пройшли тут,

– поділилась блогерка.

Катерина опублікувала архівні фото з дитинства, де позує у сценічних образах та із зовсім іншим іміджем.

Катерина Репяхова про заняття дитинства / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, що в Дніпрі Катерина Репяхова також відвідала будинок у Дніпрі. Його побудували батьки: він призначався для всієї родини. Розкішний дім тепер їм не належить – тато заклав його у банку, тож будинок відібрали за борги.

Батько блогерки в один момент став банкрутом та покинув родину. Одного разу він навіть подав на рідну доньку до суду. Але Катерина однаково хотіла б зустрітися з татом, бо готова йому допомогти.