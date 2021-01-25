Ми в жорсткому мінусі: вагітна дружина Віктора Павліка поскаржилась на фінансові проблеми

Молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова зізналась, що через відсутність концертів вони опинились у скрутному матеріальному становищі. Вона зізналась, що через фінансові проблеми довелось відкласти мрію про власне житло.

Джерело: програма "Зірковий шлях"

26-річна дівчина зізнається, що чоловік готовий працювати за значно менші гонорари, ніж зазвичай. Попри те, що дружина наполягає відмовлятися від подібних пропозицій та цінувати свою репутацію, Віктор Павлік хапається за будь-яку можливість заробити в карантин.

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Ми не те що в нулі, ми в дуже жорсткому мінусі. Можна порахувати, що в рік карантину ми як мінімум на 150 тисяч в мінусі щомісяця,

– зізналась Катерина Реп'яхова.

Подружжю навіть довелось відмовитися від мрії про своє житло. Зараз вони орендують двокімнатну квартиру в Києві, а покупку власної – відклали. Однак тепер вагітна Катерина Реп'яхова через майбутнє поповнення у родині хоче переїхати у великий будинок з гардеробом і кабінетом для Павліка.

Навіть попри матеріальні проблеми музикант допомагає колишній дружині Ларисі Созаєвій виплачувати кредит на квартиру в Києві, який взяв 15 років тому, перебуваючи з жінкою в третьому шлюбі. Вагітна дружина поділяє позицію чоловіка щодо кредиту, однак вважає, що забезпечувати інші потреби екскоханої чоловік не повинен.

"Віктор не вічний. У мене в житті все максимально облаштовано так, що як я живу сьогодні з Віктором, точно так само я зможу завтра жити і без Віктора", – наголосила дівчина. Схоже, Катя Реп'яхова натякає на особистий блог в інстаграмі, який вона активно розвиває.

Додамо, що за останні кілька місяців концертна діяльність Віктора Павліка помітно пожвавилась. Крім того, прихильники вже хочуть почути співака наживо на корпоративах навесні, на 8 Березня та навіть на День Незалежності.