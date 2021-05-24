Вагітна дружина Віктора Павліка розповіла, чи буде чоловік присутній на пологах

Молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова вже через декілька тижнів народить сина. У своєму блозі дівчина часто ділиться цікавими подробицями щодо вагітності. Днями вона розповіла, що ще не знає, чи чоловік буде присутній на пологах.

Катерина Реп'яхова готується до перших пологів. Вона нетерпляче чекає на народження малюка та активно готується до цієї події.

Дивіться також Вагітна дружина Віктора Павліка відпочиває в Одесі: чарівні фото

Катерина Реп'яхова про партнерські пологи

Зіркова дружина в одному з дописів на особистій сторінці в інстаграмі розповіла про партнерські пологи. Катерина нагадала, що Віктор Павлік народився в СРСР і для нього пологовий будинок – це місце, куди нікого не пускають, а дитину мама показує батькові через вікно.

Однак Катерина народжуватиме в одному з найсучасніших пологових будинків Києва, де передбачені й партнерські пологи, і окреме місце для тата в палаті.

Ми досі обоє не знаємо, чи буде коханий у пологовому залі, але флюрографію все-таки зробили. Лікар сказала, що Віктор у будь-який момент може прийняти рішення, йти на пологи, чи ні. Також він може зайти в пологовий, але якщо буде потрібно, то вийти. Цей факт дуже нас заспокоює. Ми в очікуванні. Залишилось зовсім трішки,

– написала Катерина в публікації.

Зазначимо, зараз Реп'яхова перебуває на 37 тижні вагітності. Вона багато працює, однак вміло поєднує відпустки з роботою. Катерина не приховує щастя від того, що зовсім скоро стане мамою.