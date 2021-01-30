Вагітна дружина Віктора Павліка розповіла про вагітність, пологи вдома та набрану вагу

Дружина популярного співака Віктора Павліка Катерина вагітна первістком. Дівчина нещодавно розсекретила свій особливий стан, а тепер розповіла про набрану вагу, токсикоз, а також висловила свою думку щодо пологів вдома. Катерина наголосила, що кожна жінка вирішує самостійно.

Джерело: OBOZREVATEL

Катерина Павлік готується стати мамою. Вона давно мріяла про це і неймовірно щаслива, що тепер під серцем носить малюка від коханого чоловіка. Поки що зіркова дружина не розсекречує стать дитини, проте ділиться з шанувальниками цікавими подробицями з періоду своєї вагітності.

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Катерина Павлік про вагітність

Дівчина зазначила, що новина про вагітність не була для неї несподіванкою. Вона з чоловіком готувалися до цього моменту і щомісяця Катерина робила тест. Павлік зізналася, що завагітніти їй вдалося досить швидко і зараз дуже щаслива, що перебуває при надії.

Набрана вага під час вагітності

Павлік поділилася, що поки набрала лише 1 кілограм. Завжди важила 54 кілограми, а зараз – 55. Під час токсикозу дівчина втратила 2 кілограми. Зізнається, що у перший триместр вагітності найважчим був саме токсикоз. Катерина страждала від нудоти, запаморочення, мала загальну слабкість і взагалі не хотілося нічого робити.

Було небажання щось робити, не хотілося прибирати, готувати, виходити на вулицю. Було тільки бажання лежати й не ворушитися,

– поділилася дівчина.



Віктор Павлік з вагітною дружиною / Фото з інстаграму Катерини Павлік

Катерина Павлік про пологи вдома

Дівчина зізналася, що не готова і не хоче народжувати вдома. Для неї дуже важлива наявність реанімації як для жінки, так і для малюка. Катерина довіряє лікарям і, коли вони будуть поруч, почуватиметься значно спокійніше.

Моя думка щодо пологів вдома – кожен приймає рішення самостійно. Оцінювати життя інших я не хочу і не беруся. Кожен сам господар свого життя,

– сказала Павлік.

Також Катерина розповіла, що не знає, чи буде Віктор присутній на пологах, але впевнена в тому, що він постійно буде поруч із нею.



Віктор Павлік з вагітною дружиною / Фото з інстаграму Катерини Павлік