Дружина Віктора Павліка позувала в новорічній фотосесії: фото ніжного образу

Молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова напередодні новорічних свят позувала в надзвичайно атмосферній фотосесії, для якої обрала ніжний образ.

Катерина Реп'яхова активно розвиває особистий блог, тому на її сторінці часто з'являється різний контент. Звісно, що дівчина не могла оминути увагою тематику новорічних свят.

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Ніжний образ Катерини Реп'яхової

Дружина музиканта орендувала студію зі святковими декораціями. На світлинах вона зображена, позуючи на дивані. Катерина одягнула чорні штани та білу сорочку з елегантним комірцем.

Зазвичай Реп'яхова просто вкладає волосся, а цього разу вона вирішила зібрати його в зачіску ззаду. На обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і блиском на очах. Загалом образ Катерини вийшов дуже ніжним і жіночним.



Катерина Реп'яхова у новорічній фотосесії / Фото з інстаграму Реп'яхової



Катерина Реп'яхова у новорічній фотосесії / Фото з інстаграму Реп'яхової



Катерина Реп'яхова у новорічній фотосесії / Фото з інстаграму Реп'яхової

Текст публікації Катерини Реп'яхової:

Напередодні найчарівнішого періоду в році. В мене, як ніколи, новорічний настрій. Напевне тому, що наступний рік я вперше зустрічатиму в ролі мами. Коли хочеться ділитися всім найкращим, що в тебе є і показувати найкраще, що є в цьому світі.

Ніколи не забуду, як ми з мамою в дитинстві з початку грудня починали купувати подарунки рідним, а потім зустрічали Новий рік всією сім'єю з ялинкою, заваленою подарунками, обмінювалися ними.

Хочеться пронести це тепло та дружню атмосферу крізь роки, передати своїм дітям і внукам.