Катерина Реп'яхова ділиться моментами з материнських буднів в інстаграм-сторіз. Вона розповідає підписникам цікаві деталі та про маленькі досягнення Михайлика. А в особливу для сім'ї дату оприлюднила нові фотографії малюка.

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Нові фото сина Павліка та Реп'яхової

Подружжя ще не наважилося показати публіці обличчі малюка. На знімках Михайлик тримає матусю за пальчик. Також видно мужню руку Віктора Павліка. Кадри розчулили фоловерів Реп'яхової.

Дорогий наш синочку! Сьогодні тобі один місяць! Місяць щастя та любові. Наше життя перевернулося. Ми в любові. Ти подарував нам стільки нових емоцій та відчутті. Ми для тебе зробимо все,

– зворушливо написала Реп'яхова під фото.

Дівчина також розповіла, як змінилося життя її малюка за цей місяць:

він виріс на 3 сантиметри;

у вазі набрав 1600 грам;

любить розглядати обличчя;

намагається тримати голову;

усміхається;

краще реагує на звуки;

фокусує погляд на іграшці та слідкує за нею в русі;

їсть вже не так довго, як раніше.

Зіркова матуся додала, що вона нетерпляче чекає, щоб побачити нові досягнення Михайлика.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

У коментарях прихильники Катерини вітають її та залишають багато побажань на адресу синочка.