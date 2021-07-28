Катерина Реп'яхова є однією з найпопулярніших матусь в українському шоу-бізнесі. Після того, як молода дружина Віктора Павліка народила сина, до неї ще більше прикута увага публіки.

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Нове фото Катерини Реп'яхової

Дівчина поширила у мережі надзвичайно ніжний кадр, який зробила ще під час вагітності. Катерина позувала на камеру у вишуканій чорній білизні. Чималий животик блогерки прикривало прозоре чорне боді в сіточку та з блискітками.

Жіночності образу додавали довгі сережки, красива укладка та макіяж у ніжних відтінках. Реп'яхова мило усміхалася та обіймала свій животик.

Під час вагітності не хотілося публікувати цю фотографію. А зараз, здається, прийшов час. Не вірю, що всередині мене Михасик. Сумую за вагітністю, адже це прекрасний період життя. Але зараз все-таки краще,

– написала Катерина під знімком.



Вагітна Катерина Реп'яхова у спідній білизні / Фото з інстаграму Реп'яхової

Підписники коханої Павліка не залишили без уваги таку красиву публікацію. У коментарях вони залишають багато приємних слів на адресу молодої матусі.