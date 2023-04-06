Дружина Віктора Павліка придбала машину в кредит: як виглядає нова автівка за майже 2 мільйони

Дружина Віктора Павліка вже давно мріяла про нову машину, тож таки наважилася це зробити. Проте Катерина не мала потрібної суми коштів, тож взяла кредит. Як виглядає нова автівка Каті Реп’яхової – дивіться у статті.

Дівчина показала в соцмережі своє нове авто Audi. Нагадаємо, що раніше Віктор Павлік також купив авто за понад 2 мільйони гривень.

До теми Дружина Віктора Павліка назвала приголомшливу суму, яку заробляє в інстаграмі

Раніше в Інстаграм-сторіс Катерина повідомила, що вже заплатила автосалону 60% від вартості машини, решту 40% вона позичила у банку. Дружина Павліка взяла кредит на три роки, проте сподівається, що зможе повернути гроші протягом року.

Дружина Павліка також зазначила, що вартість машини – 50 тисяч доларів, а це майже 1,85 мільйона гривень.

Нарешті Катерина Реп’яхова показала своє нове авто. Дівчина не назвала точну марку машини, але схоже, що це Audi RS Q8 помаранчевого кольору.

"Мотивація працювати ще більше. Як вам колір? Я вирішила, поки молода – треба експериментувати", – підписала вона відео.

Катерина виглядає дуже щасливою. Чоловік Віктор Павлік подарував її квіти та привітав кохану з покупкою авто. Катя показала і фото з салону.



Катерина Реп'яхова показала авто / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, що раніше Катерина Реп'яхова продала свою Toyota C-HR, яку купила два роки тому у лютому 2021-го за майже 800 тисяч гривень. На дорогу покупку вона наважилася, бо була вагітна сином і хвилювалася за комфортне пересування з ним.

Також відомо, що за кермом Toyota блогерка потрапила в ДТП. Аварія сталася в листопаді, коли Катя виїжджала з парковки супермаркету. Через відключений світлофор у неї в'їхала дівчина, що повертала з другорядної дороги.