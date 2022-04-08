Тарасу Цимбалюку зі "Спіймати Кайдаша" не раз закидали, що його дружина розмовляє російською. Під час війни українською в побуті заговорила не лише Тіна, а й її сім'я з Маріуполя.

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Дружина Цимбалюка про українську мову

Дівчина зізналася, що в Корсунь-Шевченківську, де живуть батьки Тараса, вона розмовляє українською, хоч і виросла в російськомовній сім'ї. Її бабусі та мамі вистачило тижня, щоб "озброїтися" українськими словами, виразами і жартами.

Моїй мамі – 54 роки, моїй бабусі – 77 років. Все життя вони прожили в Маріуполі. Все життя моя сім'я говорить російською… Через тиждень після приїзду мої рідні почали заміняти російські слова на українські та навіть жартувати українською,

– розповіла дружина Цимбалюка.

Мама і бабуся Тіни Цимбалюк / Фото з інстаграму дівчини

На прикладі своєї сім'ї Тіна хотіла показати, що жителів східних областей не треба примушувати переходити на українську. На її думку, вони самі це зроблять, якщо матимуть час на адаптацію і не відчуватимуть тиску.

"Висновок: якщо російськомовну людину помістити в неагресивне україномовне середовище, вона за власним бажанням буде поступово переходити на українську. Не тисніть. Не вимагайте. Не гнобіть. Дайте час", – закликала Тіна.

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"Дуже своєчасний пост! Миру всім нам і менше агресії до російськомовних людей";

"Всі хто перейдуть на українську мову, зроблять свій невеличкий внесок у майбутнє культури України";

"Підтримую! Я народилася в Запоріжжі, дуже погано розмовляла українською. Я сама перейшла і через тиждень вже не боюсь розмовляти";

"Це сто відсотків! Навіть в Італії російськомовна тітка за два тижні спілкування з україномовною племінницею почала спілкуватися українською".

Повний текст публікації Тіни Цимбалюк:

Просте спостереження стосовно мови. Моїй мамі 54 роки, моїй бабусі – 77 років. Все життя вони прожили в Маріуполі. Все життя моя сім'я говорить російською. Дякувати Богу, їм вдалося врятуватись з пекла Маріуполя, і зараз ми разом перебуваємо в батьків мого чоловіка.

Сім'я Тараса спілкується виключно українською все життя. Звичайно, я теж завжди переходила на українську в їх присутності. Тобто російськомовні мама та бабуся знаходяться в оточенні чотирьох україномовних людей. Важливо те, що через тиждень після приїзду мої рідні почали заміняти російські слова на українські, повторювати автоматично вирази за нами та навіть жартувати українською. Це ті люди, які прожили 131 рік на двох серед російськомовних людей.

Висновок: якщо російськомовну людину помістити в неагресивне україномовне середовище, де її ніхто не буде примушувати щось робити, дати їй час на адаптацію, бути дружнім до неї – вона за власним бажанням буде поступово переходити на українську.

Не тисніть. Не вимагайте. Не гнобіть. Дайте час! Найбільше постраждали саме російськомовні території, люди пройшли пекло, і продовжують проходити. Вони – герої, які мужньо б'ються за власне право жити. Їм потрібна допомога, розуміння та час.