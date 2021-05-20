Дружина Тімура Мірошниченка заявила, що втратила першу дитину

Дружина відомого шоумена Тімура Мірошниченка Інна заявила, що втратила першу дитину. Це сталося на ранньому терміні та було травмою для обох закоханих. Чому жінка звинувачує лише себе, дізнавайтеся далі на Showbiz 24

Обраниця Тімура Мірошниченка вперше завагітніла всього через місяць після того, як почала жити разом з телеведучим. З думками про майбутнє поповнення вона жила всього три тижні. На жаль, на ранньому терміні плід завмер.

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Зірвалася та вагітність буквально за три тижні після того, як я завагітніла. Я була шокована, тому що я тільки звикла до цієї новини, і ми дізнаємося, що серцебиття немає,

– пригадала Інна Мірошниченко.

Вона переконана, що у всьому винна сама. Тоді як телеведучий мріяв стати батьком, Інна прагнула розвивати юридичний бізнес і не думала про дітей. На її думку, саме через сумніви вагітність зупинилася.

"Це був короткий термін, але це була значна травма для мене. І я думаю, що так сталося через те, що ці три тижні, поки я звикала, я постійно думала про те, що не хотіла цю дитину, що я не готова до неї", – зізналася дружина Мірошниченка.

Усього за кілька тижнів вона так звикла до думки про материнство, що дуже швидко завагітніла вдруге. Через дев'ять місяців у пари народився первісток – донька Мія. У січні цього року Тімур Мірошниченко вдруге став батьком. На світ з'явився хлопчик, якого назвали Марком.