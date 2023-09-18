Дружина співака DOVI вразила рок-версією хіта "Чекає вдома" на "Голосі країни-13": потужне відео
Джерело:"Голос країни-13"
Дружина відомого українського співака DOVI Олександра Вдовиченко вирішила розпочати музичну кар'єру. Дівчина виступила на шоу "Голос країни-13", де вразила глядачів і суддів рок-версією хіта свого чоловіка "Чекає вдома".
28-річна Олександра зізналася, що довго не наважувалася розпочати співочу кар'єру. Виявляється, піти на "Голос країни" її надихнув чоловік-співак Андрій Вдовиченко.
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Дружина DOVI переспівала його хіт
Саша напередодні виступу пригадала атмосферу з першого концерту DOVI.
Я стою, у мене все у мурашках: "Боже, як же це круто, я теж хочу це відчути". Хочеться вже інший етап у своєму житті, реалізацію себе як артиста. Тому я хочу бути почутою на цьому проєкті,
– висловилася Вдовиченко.
Співачка на шоу здивувала виконанням хіта свого коханого "Чекає вдома", який він випустив у дуеті з YAKTAK. Щоправда, Олександра переробила трек у рок-версію. Її вокал вразив суддів та глядачів.
Олександра Вдовиченко – "Чекає вдома": відео
До кого в команду потрапила Вдовиченко? До дружини співака DOVI повернули свої крісла одразу 2 тренерів – Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров. Співачка заявила, що хоче продовжувати створювати хіти разом з Артемом.
Останні треки артиста DOVI
- Дует двох музикантів YAKTAK та DOVI мала шалений успіх – їх спільний трек "Чекає вдома" став справжнім хітом. Ця пісня досі "розриває" соцмережі.
- Наприкінці травня співаки презентували новий спільний трек "Перекотиполе". Ця пісня пронизана теплою ностальгією та спогадами про минуле.
- У червні артист опублікував пісню "Падали". За його словами, між людьми часто виникають складні ситуації – сварки, труднощі тощо, але цей період треба пережити, перетерпіти, пробачити і йти далі разом. Про це і йдеться в його треку.
- А 1 вересня DOVI випустив нову пісню "На таран". Завдяки цьому треку співак хотів надихнути інших та поділитись енергією, яка допомагає йому долати важкі життєві періоди.