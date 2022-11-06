Дружина Григорія Решетника заступилась за чоловіка після скандалів на "Холостяку"

Колишні учасниці 12 сезону "Холостяка" щораз більше розповідають про скандальні умови на проєкті. Інформацію про погане ставлення героя та ведучого до дівчат прокоментувала Христина Решетник.

У мережі щораз гучніше обговорюють романтичний реаліті-проєкт "Холостяк". Учасниці скаржаться на неприпустимі умови та перекручений монтаж.

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Христина Решетник заступилась за чоловіка

Із запитанням про шоу користувачка мережі звернулась до дружини ведучого Григорія Решетника. Однак Христина зазначила, що ті дівчата, які першими вилітають з проєкту, звинувачують у цьому всіх. Насправді ж вони начебто "знають, куди йдуть".

Це – традиційна практика, коли дівчина залишає проєкт в перших серіях – винні усі, окрім неї самої. Вважаю, треба завжди шукати причину в собі. Дівчата добре знають, куди йдуть, і що все таємне, може стати явним. А щодо Гриші та команди – вони дуже круті та відкриті й завжди вболівають за кожну учасницю всім серцем, – вважає Христина Решетник.



Христина Решетник про "Холостяка" / Фото з інстаграм-сторіз

Що розповідають про "Холостяка"

Нутриціологиня Анастасія покинула проєкт у 2 епізоді – після його виходу на екрани вона поскаржилась на погані умови шоу, за її словами. Дівчина обурилась і через нібито ставлення холостяка, ставлення ведучого, довгі зйомки без сну, "рабські" контракти, штрафи, прохання редакторів поливати всіх брудом і психолога, яка нібито входила в довіру до дівчат, а потім все зливала Алексу.

покинула проєкт у 2 епізоді – після його виходу на екрани вона поскаржилась на погані умови шоу, за її словами. Дівчина обурилась і через нібито ставлення холостяка, ставлення ведучого, довгі зйомки без сну, "рабські" контракти, штрафи, прохання редакторів поливати всіх брудом і психолога, яка нібито входила в довіру до дівчат, а потім все зливала Алексу. Танцівниця Аделіна розповіла про "штрафи за поведінку" та вигідний монтаж для редакторів. Вона додала, що Алекс, схоже, не прийняв її подарунок, адже його знайшли після початку війни дивним чином в укритті.