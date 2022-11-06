Дружина Григорія Решетника заступилась за чоловіка після скандалів на "Холостяку"

6 листопада 2022 , 19:23
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Христина Решетник

Колишні учасниці 12 сезону "Холостяка" щораз більше розповідають про скандальні умови на проєкті. Інформацію про погане ставлення героя та ведучого до дівчат прокоментувала Христина Решетник.

У мережі щораз гучніше обговорюють романтичний реаліті-проєкт "Холостяк". Учасниці скаржаться на неприпустимі умови та перекручений монтаж.

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Христина Решетник заступилась за чоловіка

Із запитанням про шоу користувачка мережі звернулась до дружини ведучого Григорія Решетника. Однак Христина зазначила, що ті дівчата, які першими вилітають з проєкту, звинувачують у цьому всіх. Насправді ж вони начебто "знають, куди йдуть".

Це – традиційна практика, коли дівчина залишає проєкт в перших серіях – винні усі, окрім неї самої. Вважаю, треба завжди шукати причину в собі. Дівчата добре знають, куди йдуть, і що все таємне, може стати явним. А щодо Гриші та команди – вони дуже круті та відкриті й завжди вболівають за кожну учасницю всім серцем, – вважає Христина Решетник.


Христина Решетник про "Холостяка" / Фото з інстаграм-сторіз

Що розповідають про "Холостяка"

  • Нутриціологиня Анастасія покинула проєкт у 2 епізоді – після його виходу на екрани вона поскаржилась на погані умови шоу, за її словами. Дівчина обурилась і через нібито ставлення холостяка, ставлення ведучого, довгі зйомки без сну, "рабські" контракти, штрафи, прохання редакторів поливати всіх брудом і психолога, яка нібито входила в довіру до дівчат, а потім все зливала Алексу.
  • Танцівниця Аделіна розповіла про "штрафи за поведінку" та вигідний монтаж для редакторів. Вона додала, що Алекс, схоже, не прийняв її подарунок, адже його знайшли після початку війни дивним чином в укритті.
Додамо, що правду про "Холостяк" розповідала й переможниця Даша Квіткова. Блогерка поділилась, що дівчат закривають у чотирьох стінах, бо не дають можливості читати книги, дивитись фільми та забирають телефони. Вона додавала, що монтаж робиться не зовсім по-правдивому, деякі фрази вирізають з контексту й перекручують на свій лад.
Автор: Марія Касій