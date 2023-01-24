Знаю це зсередини, – дружина Решетника про розрив "Холостяка" з Катею і розчарування в Алексі

Дружина Григорія Решетника відреагувала на розставання "Холостяка" Алекса Топольського та Каті. Вона зізналась, що у постшоу була здивована почути слова головного героя про його думки про Сашу.

Дружина ведучого Григорія Решетника відповіла на запитання прихильників. Вона розповіла, якою мовою спілкується вдома з дітьми, а також прокоментувала завершення "Холостяка".

До теми Герої шоу "Холостяк": як склалося їхнє життя після проєкту

Христина Решетник про стосунки "Холостяка" і Каті

Дружина ведучого розповіла, що знає всі підводні камені проєкту, та пам'ятає, як сходилися та розходилися усі пари шоу. Тому для неї зрозуміло, чому Алекс і Катя розійшлися.

Я вам скажу наступне, бо знаю це зсередини, аналізувала стосунки пар, що склалися за багато років проєкту. Якщо у звичайному житті важко прижитися разом, то після "Холостяка" ця складність помножена на 10 000. До цього були перельоти, подарунки, емоції, адреналін, суперництво, а тут в один прекрасний момент все різко змінюється,

– вважає Христина.



Христина Решетник про "Холостяка" / Фото з інстаграм-сторіз

"Життєві будні не всім під силу пройти. У всіх різні очікування від стосунків, хтось не проходить випробування славою, хтось плутає бажане з дійсним".

Христина Решетник додала, що була здивована заявлю Алекса на постшоу про те, що він думав про Сашу після проєкту.

Катя та Алекс були і справді гарною парою. Шкода, що у них так склалося. Але відповідь Алекса на постшоу про Сашу, що він про неї думав – боже, як це було образливо і принизливо чути. Хочеться, щоб чоловіки завжди зберігали своє обличчя, контролювали емоції та відповідали за слова – ось найважливіше,

– поділилась зіркова дружина.