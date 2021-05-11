Дружина Григорія Решетника приголомшила весняним образом у стильному костюмі: фото

Дружина ведучого реаліті-шоу "Холостяк" Григорія Решетника – Христина вкотре показала свій look of the day. Вона постала перед камерою на красивій галявині у стильному чорно-білому костюмі з принтом у клітинку.

Христина Решетник є однією з найпопулярніших зіркових дружин в українському шоу-бізнесі. А також вона турботлива матуся трьох синів та стильна жінка, яка має бездоганний смак в одязі та часто демонструє це.

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Весняний look Христини Решетник

У теплий сонячний день Христина влаштувала фотосесію на вулиці. Вона постала перед камерою у надзвичайно красивому й стильному чорно-білому костюмі в клітинку, що складався з широкої кофти та вкорочених штанів. Таке вбрання поєднала з кедами білого кольору.

У руці дівчина тримала велику темно-зелену сумку. Також серед аксесуарів на ній бачимо сонцезахисні окуляри, годинник, мінімалістичні підвіски та сережки. Волосся Решетник вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику.



Весняний look Христини Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник



Весняний look Христини Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник

Підписники Христини не залишають без уваги жодну публікацію. У коментарях вони засипають знаменитість компліментами.