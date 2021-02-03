Дружина Віктора Павліка зізналась, як реагує на негативні слова від колишньої чоловіка

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розповіла, як реагує на негативні дописи Лариси Созаєвої, колишньої артиста. Дівчина зізналась, що фокусується тільки на своєму житті.

Джерело: інстаграм Катерини Реп'яхової

Колишня дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва раніше публікувала негативні дописи на адресу ексчоловіка та його теперішньої молодої дружини. Зокрема, вона порівняла своє життя з непростою долею головної героїні фільму "Дружина".

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Катерина Реп'яхова про дописи ексдружини Павліка

Під час вагітності дружина Віктора Павліка часто спілкується з шанувальниками. Днями вона знову вирішила відповісти на запитання фанів. Один з прихильників поцікавився, як Катерина Реп'яхова реагує на негативні дописи колишньої співака Лариси Созаєвої.

Дівчина зізналась, що ніяк не реагує на її закиди. Адже в неї є своє життя, на якому варто фокусувати свою увагу.

Живу своє життя, фокусую увагу на своїх цілях, їх у мене дуже багато. Мене не зачіпає те, що відбувається на її сторінці, тому що у мене своє цікаве життя. У мене немає потреби комусь щось доводити. А вже тим більше купати в цьому бруді свою аудиторію, заради свого самоствердження,

– зізналась Катерина Реп'яхова.

Вона додала, що не піднімає цю тему в соцмережах, адже цінує своїх підписників, а також не розмовляє про колишню дружину Віктора Павліка з чоловіком. Наприкінці кохана співака додала, що бажає Ларисі Созаєвій знайти себе і мету в житті.



Катерина Реп'яхова про Ларису Созаєва / Фото з інстаграм-сторіс Катерини Реп'яхової

Зазначимо, після смерті сина Віктора Павліка Лариса Созаєва опублікувала (а згодом видалила) допис, де звертається до Катерини Реп'яхової. Вона заявила, що Павло "терпіти не міг" теперішню обраницю співака, тож співчуття її родині не потрібні.