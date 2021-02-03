Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова рассказала, как реагирует на негативные сообщения Ларисы Созаевой, бывшей артиста. Девушка призналась, что фокусируется только на своей жизни.

Источник: инстаграм Екатерины Репьяховой

Бывшая жена Виктора Павлика Лариса Созаева ранее публиковала негативные сообщения в адрес экс-мужа и его нынешней молодой жены. В частности, она сравнила свою жизнь с непростой судьбой главной героини фильма "Жена".

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Екатерина Репьяхова о записях бывшей жены Павлика

Во время беременности жена Виктора Павлика часто общается с поклонниками. На днях она снова решила ответить на вопросы фанов. Один из поклонников поинтересовался, как Екатерина Репьяхова реагирует на негативные сообщения бывшей певицы Ларисы Созаевой.

Девушка призналась, что никак не реагирует на ее упреки. Так как у нее есть своя жизнь, на которой стоит фокусировать свое внимание.

Живу своей жизнью, фокусирую внимание на своих целях, их у меня очень много. Меня не задевает то, что происходит на ее странице, потому что у меня своя интересная жизнь. У меня нет нужды кому-то что-то доказывать. А уж тем более купать в этой грязи свою аудиторию, ради своего самоутверждения,

– призналась Екатерина Репьяхова.

Она добавила, что не поднимает эту тему в соцсетях, потому что ценит своих подписчиков, а также не говорит о бывшей жене Виктора Павлика с мужем. В конце возлюбленная певца добавила, что желает Ларисе Созаевой найти себя и цель в жизни.



Екатерина Репьяхова о Лариса Созаевой / Фото из инстаграм-сторис Екатерины Репьяховой

Отметим, после смерти сына Виктора Павлика Лариса Созаева опубликовала (а впоследствии удалила) сообщение, где обращается к Екатерине Репьяховой. Она заявила, что Павел "терпеть не мог" нынешнюю избранницу певца, потому соболезнования ее семье не нужны.