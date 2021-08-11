Дружина Павліка показала, як займається спортом на відпочинку в Трускавці

27-річна дружина Віктора Павліка з мамою і майже двомісячним сином проводить відпустку в Трускавці. На курорті Катя Реп'яхова не лише відпочиває, а й працює над собою. Блогерка показала, як займається спортом.

Поки народний артист гастролює країною, його дружина, син і теща насолоджуються мальовничою природою Львівщини. Вони не ризикнули й не полетіли з сином за кордон, а обрали натомість санаторій у Трускавці.

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Кілька тижнів тому Катя Реп'яхова придбала спортивний комплект, кросівки і пообіцяла 84-тисячній аудиторії займатися спортом. У столиці вона не мала часу на тренажерний зал, тому влаштувала ранкову пробіжку в Трускавці.

"Я дотримуюся слова. П'ю водичку і вперед", – поділилась дружина Віктора Павліка.

Дружина Віктора Павліка займається спортом: дивіться відео онлайн

дружина Павліка хизувалась фігурою всього за місяць після пологів. Вона швидко позбулась зайвих кілограмів і виглядала стрункою, однак її дратували обвислі боки.

Поки блогерка бігала мальовничою територією санаторію, з Михасиком була її мама. Жінка зумисне переїхала до Києва, аби допомагати доньці з первістком. Катя Реп'яхова знімає їй квартиру в сусідньому будинку.

Відтак, бабуся щоранку забирає онука на кілька годин, аби новоспечена матуся виспалася і відпочила. Про це раніше розповідав Віктор Павлік, який вночі одягає беруші, щоб не чути плач сина.