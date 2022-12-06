Дружина Віктора Павліка показала себе з грудними імплантами: чи наважиться вона на операцію

Дружина музиканта Віктора Павліка Катерина Реп'яхова показалась з імплантами. Блогерка зізналась, чи планує робити операцію зі збільшення грудей.

Дружина артиста Віктора Павліка здивувала шанувальників новими кадрами в інстаграм-сторіз. На них вона показалась з грудними імплантами.

До слова Тарас Цимбалюк показав пристрасний поцілунок з новою дівчиною: фото

Чи буде робити Катерина Реп'яхова мамопластику

Блогерка Катерина Реп'яхова розповіла, що ходила на консультацію до пластичного хірурга. Вона поділилась, що не планує робити груди більшими – лиш хоче, щоб вони стали однаковими.

Лікар дуже здивувався, коли я сказала, що хочу найменші імпланти, які існують. Він каже, що тоді не буде вау-ефекту, адже дівчата саме за цим і приходять, щоб груди аж рипіли, але я цього не хочу. Може, я якась не така. Я краще хочу зробити ніс. Але насправді я просто хочу, щоб груди були однакові,

– зізналась Катерина.



Катерина з імплантами / Фото з інстаграм-сторіз

Зіркова дружина зізналась, що ще буде роздумувати, але поки що вона не впевнена, що їй потрібна ця операція. Адже тоді їй треба буде рік не вагітніти.



Катерина про операцію / Фото з інстаграм-сторіз

, Катерина Реп'яхова зізнавалась, що не планує з Віктором Павліком другу дитину . Але й не заперечувала, що вагітність може бути не спланованою.

"Консультація була дуже добра, довга. Я буду думати, але наразі відсотків 80, що наразі ця операція мені не потрібна і я не готова. Можливо, поставлю імпланти тоді, коли вже точно не буду планувати народжувати. Рік бажано не вагітніти, мене це зупиняє".



Катерина про операцію / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, що зробити пластичні операції – мамопластику і ринопластику – були планами Катерини Реп'яхової на 2022 рік. Тоді вона також зізнавалась, що не задоволена своїми грудьми, які змінилися після народження сина. Блогерка додавала, що Віктору Павліку не дуже подобається ідея з ринопластикою, але вона хотіла переконати його погодитись на цей крок.