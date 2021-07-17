Дружина Володимира Остапчука захопила романтичним образом: фото з Каппадокії

Поки Володимир Остапчук гостює в батьків дружини, вона з друзями відпочиває в Туреччині. Компанією вони подорожують Каппадокією. У мальовничій локації на тлі скель Христина Горняк показала романтичний образ.

З друзями дружина Володимира Остапчука відправилась в одне з найкрасивіших місць Каппадокії – Долину Кохання. Для мандрівки вона обрала елегантний аутфіт. На Христині Горняк біла сукня з квітковим принтом персикового кольору.

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Це вбрання довжини міді з оголеними плечима, об'ємними рукавами та резинкою на грудях. Воно фантастично підкреслило струнку фігуру та жіночний силует обраниці Остапчука. Однак позуючи, вона підняла сукню так, щоб засвітити танцювальні ніжки.

Романтичний образ Христина довершила короткими ковбойськими чоботами, капелюшком з чорною стрічкою та стильною в'язаною сумкою. З аксесуарів на ній підвіска, золоті сережки та сонцезахисні окуляри.

Христина Горняк у Каппадокії / Фото з інстаграму дружини Остапчука

Христина Горняк у Каппадокії / Фото з інстаграму дружини Остапчука

"У подорожах точно розвивається мозок, стає добріше та чистіше душа, а серце милосердніше. Точно можу сказати, що вкладаючи в подорожі, ви робите собі безцінний подарунок", – поділилась емоціями Христина Горняк.

На новий допис дружини відреагував Володимир Остапчук. Спочатку шоумен написав: "Фото вогонь". У наступному коментарі він додав: "Але їдь вже додому, сумую".