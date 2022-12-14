Відеоролик з'явився у мережі три дні тому, проте українці активно почали його поширювати. Річ у тому, що київського наркодилера Чернецького засудили до п’яти років позбавлення волі за збут кокаїну у нічних клубах. Вперше його затримали наприкінці серпня, після чого Інна вирішила скористатись популярністю у своєї інстаграм-аудиторії та зібрати для нього 4 мільйони гривень для застави.

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Тоді українців обурив такий збір у час повномасштабної війни, проте деякі прихильники співачки все ж надсилали їй дрібні кошти. За це вона обіцяла дати "безкоштовний концерт любові". Невідомо, чи всю суму вдалось зібрати, але вже 13 грудня стало відомо, що Юрія Чернецького посадили за ґрати.

Тепер Інна Воронова захотіла розлучення, стверджуючи, що "їхні шляхи розійшлися".

До цього моменту я вважала, що це мій чоловік. Ви бачили, як ми підходили одне одному. Але він обрав свій шлях. За нас вирішило життя, Всесвіт мене від чогось урятував. Я бачила в Юрі величезний потенціал і хотіла показати йому інший шлях. Я дуже творча, я не споживач. Він приголомшливий чоловік, який просто трохи збився зі шляху, трохи заплутався. Він мене робив дуже щасливою,

– заявила Інна.

Вона додала, що Чернецький просив її робити речі, які можуть її "підставити".

"Він зараз мене просить робити такі речі, які можуть мене підставити. Для мене це… Мій чоловік так не може, мій чоловік може чинити тільки дуже мудро, дбаючи про мене, про моїх дітей, думати про те, щоб я була в безпеці. Він так не робить. Тож це кінець. Я поважаю себе як жінку, і я хочу, щоби мій чоловік думав про мою безпеку", — прокоментувала Воронова. Водночас вона додала, що багато чого у нього навчилась і дякує, що колись він у неї повірив як артистку.

Реакція мережі

Фанати бурхливо реагують на її іронічне відео та кажуть, що вона знайшла "ідеальний" час все зіпхати на Всесвіт, а насправді у неї нібито просто закінчились гроші:

"Дуже вигідно посилатися на Всесвіт, коли вчасно вирішила злитися";

"Або це така форма захисної реакції, або вам реально на все по**р... Але ця безперервна посмішка створює про вас враження недалекої "пустишки";

"А таке кохання було, таке кохання. "Я з ребра свого чоловіка" і вся інша х*рня";

"Юро, прощавай, Юро, пробач";

""Коли його виправдають... Але я обов'язково виставлю…" Розумом не зрозуміти вас".

Ці ті інші коментарі Інна вирішила приховати зі стрічки, залишивши натомість ті, де підписники її гаряче підтримують і кажуть, що вона все правильно зробила.