Видеоролик появился в сети три дня назад, однако, украинцы активно начали его распространять. Дело в том, что киевского наркодилера Чернецкого приговорили к пяти годам лишения свободы за сбыт кокаина в ночных клубах. Впервые он был задержан в конце августа, после чего Инна решила воспользоваться популярностью в своей инстаграм-аудитории и собрать для него 4 миллиона гривен для залога.

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Тогда украинцев возмутил такой сбор во время полномасштабной войны, однако некоторые поклонники певицы все же присылали ей мелкие средства. За это она обещала дать "бесплатный концерт любви". Неизвестно, удалось ли всю сумму собрать, но уже 13 декабря стало известно, что Юрия Чернецкого посадили за решетку.

Теперь Инна Воронова захотела развод, утверждая, что "их пути разошлись".

К этому моменту я полагала, что это мой муж. Вы видели, как мы подходили друг другу. Но он избрал свой путь. За нас решила жизнь, Вселенная меня от чего-то спасла. Я видела у Юры огромный потенциал и хотела показать ему другой путь. Я очень творческая, я не потребитель. Он потрясающий мужчина, просто сбившийся с пути, немного запутался. Он меня делал очень счастливым,

– заявила Инна.

Она добавила, что Чернецкий просил ее делать вещи, которые могут ее "подставить".

"Он сейчас меня просит делать такие вещи, которые могут меня подставить. Для меня это… Мой муж так не может, мой муж может поступать только очень мудро, заботясь обо мне, о моих детях, думать о том, чтобы я была в безопасности." Он так не делает. Так что это конец. Я уважаю себя как женщину, и я хочу, чтобы мой муж думал о моей безопасности", — прокомментировала Воронова. В то же время она добавила, что многому у него научилась и благодарит, что когда-то он в нее поверил как артистку.

Реакция сети

Фанаты бурно реагируют на ее ироническое видео и говорят, что она нашла "идеальное" время все столкнуть на Вселенную, а на самом деле у нее якобы просто кончились деньги.

"Очень выгодно ссылаться на Вселенную, когда вовремя решила злиться";

"Или это такая форма защитной реакции, или вам реально на все по**р... Но эта непрерывная улыбка создает о вас впечатление недалекой "пустышки";

"А такая любовь была, такая любовь. "Я из ребра своего мужа" и вся другая х*рня";

"Юра, прощай, Юра, прости";

""Когда его оправдают... Но я обязательно выставлю..." Умом не понять вас".

Эти те другие комментарии Инна решила скрыть из ленты, оставив те, где подписчики ее горячо поддерживают и говорят, что она все правильно сделала.