Дружина та маленькі сини Монатіка повернулися до України: зворушливе фото

Дружина MONATIK разом з дітьми нарешті повернулася додому. В мережі Ірина показала зворушливе фото, як зірковий тато побачився з маленькими синами у Києві.

Раніше Монатік розповідав, що сім'я прийняла рішення повернутися додому. До цього вони жили кілька місяців в Англії, передає 24 Канал.

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Днями Ірина Монатік показала фото з Києва. Схоже, сім'я нарешті повернулася додому з-за кордону. Це виконавець підтвердив в ефірі телеканалу "1+1".

Монатік зізнався, що рішення сім'ї повернутися додому було непростим. Але його рідні щасливі.

Зараз мої малі, моя дружина в Києві. Я такий радий відчувати вас так близько, у мене зовсім інший вайб. Київ став Києвом, яким я люблю. Як би складно не було, ми зрозуміли одну важливу річ – сім'я рятує,

– відповів артист.

Раніше дружина Монатіка показала в інстаграм-сторіс, як щасливий Монатік обіймає своїх синів. Сім'я повернулася лише цього тижня.



Дружина Дмитра Монатіка показала фото з Києва / Скриншот

Що відомо про сім'ю MONATIK: коротко