Дружина Макса Михайлюка з "Холостяка" показала фото з сімейної подорожі в Чорногорію

Днями герой "Холостяка" Максим Михайлюк з дружиною і донькою полетів у Чорногорію. Це перша подорож подружжя з чотиримісячною Аріаною. Модель Даша Хлистун оприлюднила нові кадри з сімейної поїздки.

Зіркова родина зупинилась у 5-зірковому готелі, що в Порто Монтенегро. Разом з ними – велика знімальна група, адже поки Максим Михайлюк з донькою насолоджуються відпусткою, Даша Хлистун працює.

До теми "Холостяк" Макс Михайлюк з дружиною і донькою полетів у Чорногорію

Наразі модель не розсекречує жодні деталі зйомки, однак, схоже, вона працює над великим проєктом, адже з чотиримісячною Аріаною весь час сидить батько. Попри шалений ритм молода матуся знаходить час для купань у морі з донькою і романтичної веречі з чоловіком.

Ми обов'язково повернемося до Чорногорії. Наша перша мініподорож сім'єю,

– підписала Даша Хлистун.

Нові сімейні фото Макса Михайлюка з Чорногорії

"Холостяк" Михайлюк з дружиною і донькою в Чорногорії / Фото з інстаграму Даші Хлистун

Дружина "Холостяка" Михайлюка з донькою в Чорногорії / Фото з інстаграму Даші Хлистун