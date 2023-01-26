Знала, що я українка, – дружина "Холостяка" розповіла, як її вистерігала російська журналістка

Дружина "Холостяка-10" та відома модель Даша Хлистун розповіла про випадок, що стався з нею у Парижі. До неї підійшла російська журналістка, щоб взяти інтерв'ю.

Відома українська модель та дружина героя "Холостяка-10" Макса Михайлюка Даша Хлистун зараз перебуває у Парижі, де відбувається Тиждень моди. Днями з нею відбулась дивна ситуація, якою поділилась в інстаграм-сторіз.

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На Дашу Хлистун полювала російська журналістка

Даша розповіла, що на бекстейджі її вистерігала журналістка, яка говорила до помічниці російською – згодом її "коріння" підтвердилося. Вона чекала на модель, бо хотіла для чогось взяти інтерв'ю.

Вона хотіла спеціально до мене підійти на бекстейджі, коли мені робили волосся. Після цього мене забрали на мейк. Вона чекала, коли у мене з'явиться час. Вона підійшла до мого луку і до мене, і заговорила зі мною спершу російською,

– розповіла Даша.

"Я на неї подивилася і вона одразу перейшла на англійську і сказала: "Давай поспілкуємося англійською". Я кажу: "А ви звідки?" Вона мені каже: "Я з Парижа". "А родом звідки?" Вона відповіла: "Росія". Я кажу: "Сорі, ні"".

Для Даші Хлистун залишилось нерозуміння, для чого до неї підходила росіянка. Вона підозрює, що журналістка хотіла спровокувати її на конфлікт.

Вона знала, що я українка, бо вона мене не вперше бачить, я вже не перший рік роблю кутюр і фешн вік. Але навіщо вона це зробила? Вона хотіла, щоб я з нею заговорила англійською, наче й не було нічого поговорити? От що вона хотіла? Чи вона хотіла конфлікту?

– припустила модель.

Як Дашу Хлистун вистерігала росіянка: відео

Схожий випадок на "Міс Всесвіт"

Поведінка російської журналістки нагадує поведінку російської моделі Анни Ліннікової, яка взяла участь у "Міс Всесвіт". Вона так само постійно переслідувала представницю України, нахабно й цинічно намагаючись зробити з нею friendly-фото.

"Росіянка поводилася огидно. Намагалася вдавати із себе жертву, обзивала інших, хто не хотів бути поруч, "расистами", і чомусь бігала за Вікторією Апанасенко, щоб зробити спільне фото. Тому що так їй сказав директор", – розповідала президентка конкурсу.