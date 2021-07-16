Зіркове подружжя Христини та Григорія Решетників обожнюють подорожувати Україною. Днями вони відправилися в Одесу. Тепер багатодітна матуся може хизуватися бездоганною фігурою на морі.

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Пікантний образ Христини Решетник

Усміхнена дружина Григорія Решетника позувала перед об'єктивом на тлі блакитного моря. Для прогулянки містом вона обрала трендовий та спокусливий аутфіт. Христина приміряла тканинний смарагдовий костюм, що складався з шортів та легкої сорочки на довгий рукав.

Перед камерою вона розстібнула блузку та спустила її, показавши помаранчевий ліф. Особливу увагу привертало глибоке декольте. Так зіркова дружина завела мережу, похизувавшись пишним бюстом.

Еротичний образ доповнювали великі сонцезахисні окуляри, тонкі ланцюжки з підвісками та сережки-камінці. Вона розпустила волосся та вклала його ніжними хвильками, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник