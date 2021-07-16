Звездные супруги Кристины и Григория Решетников обожают путешествовать по Украине. На днях они отправились в Одессу. Теперь многодетная мамочка может щеголять безупречной фигурой на море.

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Пикантный образ Кристины Решетник

Улыбающаяся жена Григория Решетника позировала перед объективом на фоне голубого моря. Для прогулки по городу она выбрала трендовый и соблазнительный аутфит. Кристина примерила тканевый изумрудный костюм, состоящий из шорт и легкой рубашки с длинными рукавами.

Перед камерой она расстегнула блузку и спустила ее, показав оранжевый лиф. Особое внимание привлекало глубокое декольте. Так звездная жена завела сеть, похваставшись пышным бюстом.

Эротический образ дополняли большие солнцезащитные очки, тонкие цепочки с подвесками и серьги-камни. Она распустила волосы и уложила их нежными волнами, а на лице сделала легкий макияж.



Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник